بريطانيا نتواصل مع واشنطن بشأن بناء تحالف عسكري في الخليج

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قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، إن المناقشات مستمرة بين بريطانيا وواشنطن بشأن بناء تحالف عسكري في الخليج، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.