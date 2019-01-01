 بريطانيا نتواصل مع واشنطن بشأن بناء تحالف عسكري في الخليج - بوابة الشروق
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بريطانيا نتواصل مع واشنطن بشأن بناء تحالف عسكري في الخليج

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 12 يوليه 2019 - 1:23 م | آخر تحديث : الجمعة 12 يوليه 2019 - 1:23 م

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، إن المناقشات مستمرة بين بريطانيا وواشنطن بشأن بناء تحالف عسكري في الخليج، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.


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