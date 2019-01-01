بريطانيا نتواصل مع واشنطن بشأن بناء تحالف عسكري في الخليج

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، إن المناقشات مستمرة بين بريطانيا وواشنطن بشأن بناء تحالف عسكري في الخليج، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.