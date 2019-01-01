قال مصدر عسكري أن الناطق باسم «الجيش الليبي» اللواء أحمد المسماري نجا من محاولة اغتيال، أمس الخميس، خلال تفجير استهدف عددا من قيادات الجيش الليبي من بينهم اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة، الذين تواجدوا في جنازة اللواء خليفة المسماري الآمر السابق للصاعقة.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الجمعة، مقطع فيديو يوضح محاولة الاغتيال وتفجير السيارة، وحالة الفوضى التي شهدها المكان عقب التفجير.

وقتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، أمس، في انفجار السيارة المفخخة الذي استهدف جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.