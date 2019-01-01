التضامن: خطة لإعادة هيكلة بنك ناصر خلال الفترة المقبلة

تهدف لتطوير إجراءات العملية المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء وتطوير فروعه

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم وضع خطة لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وتطوير فروعه لتيسير الحصول على الخدمات بكفاءة عالية فى أقل وقت ممكن، موضحة أن تلك الخطة لا تقتصرعلى تغيير الشكل فقط، بل تهدف بالأساس لتطوير إجراءات العملية المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء، حيث يشهد البنك حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات .

وأكدت الوزيرة في بيان رسمي صادر عن الوزارة الجمعة، علي حرص البنك على إتاحة جميع الخدمات المصرفية بمختلف فروعه بما يساهم فى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنك بمختلف فئاتهم، لتقديم أفضل الخدمات والتيسير على العملاء والوصول لعملاء جدد للمساهمة فى تحقيق ونشر الشمول المالى.

وأشارت إلى أنه تم تقديم خطة للبنك تشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك في إطار خطة تطوير كافة فروع البنك والتوسع بإنشاء فروع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة، كما تشمل الخطة مشروعات تطوير نظم المعلومات بالبنك فى مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وانظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات الصرف.

وأضافت أنه تم تخصيص شباك لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء البنك في كافة الفروع تيسيرا عليهم خلال تواجدهم بالبنك.

وقال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب، إن هناك خطة شاملة لتطوير فروع البنك المنتشرة في كافة المحافظات من خلال تطوير الفروع وتحسين مستوي الأداء والخدمات المقدمة داخل الفروع ، حيث تم تطوير50 فرعا منها فرع المنصورة القديم وفرع الفيوم وفرع عرابي بمحافظة الاسكندرية وفرع دمنهور وفرع اسوان وفرع الاسماعلية وفرع السادات وفرع ابو عزيز بالمنيا.

ولفت فاروق، إلي أنه من المنتظر تطوير 17 فرعا خلال الفترة القادمة وتطوير باقي الفروع تباعًا ليشمل كافة الفروع والبالغ عددها 94 فرع في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف فاروق أنه تم الانتهاء من إنشاء فرعين جديدين للبنك، وهما فرع كينج ماريوط بالاسكندرية وفرع أبو تيج بأسيوط وجاري العمل علي انشاء مركز رئيسى جديد بمدينة 6 أكتوبر على مساحة2600 م2، بالإضافة إلي 5 أفرع جديدة وهي فرع طيبة الجديدة بمحافظة الاقصر وفرع سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج وفرع اسوان الجديدة بمحافظة أسوان وفرع المنيا الجديدة بمحافظة المنيا وفرع بني سويف الجديدة.