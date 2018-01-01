بكين: الدورة الرابعة للمعرض الصيني العربي في سبتمبر تحت شعار «فرص جديدة ومستقبل جديد»

أعلنت وزارة التجارة في الصين اليوم الجمعة أن الدورة الرابعة للمعرض الصيني - العربي ستعقد في مدينة ينتشوان بمنطقة نينجشيا شمال غربي البلاد في الفترة من 5-9 سبتمبر المقبل.

وقال ليو كه وي، نائب رئيس منطقة نينجشيا، في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في بكين اليوم إن المعرض الذي يحمل عنوان "فرص جديدة ومستقبل جديد" يهدف إلى "ترسيخ جذور الصداقة وتعميق التعاون والتنمية المشتركة بين الصين والدول العربية،" بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتقوم وزارة التجارة الصينية بتنظيم المعرض بالتعاون مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية وحكومة منطقة نينجشيا.

ويتضمن المعرض الصيني-العربي عدة معارض فرعية وفعاليات تهدف إلى تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وأوضح ليو أن فعاليات الحدث تتضمن قمة للصناعة والتجارة بين الصين والدول العربية ومنتديات ومؤتمرات تركز على مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.

وتابع ليو بالقول إن المعرض الصيني-العربي أصبح منصة هامة لتعزيز البناء المشترك للحزام والطريق بين الصين ودول المبادرة ولا سيما الدول العربية، كما يلعب دورا إيجابيا في دفع التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الانفتاح لمنطقة نينجشيا.

والمعرض الصيني-العربي هو معرض دولي متكامل على مستوى الدولة يعقد كل سنتين برعاية مشتركة من وزارة التجارة الصينية ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية والحكومة المحلية لمنطقة نيجشيا.

يشار إلى أن نينجشيا تعد حلقة وصل مهمة على طريق الحرير القديم الذي ربط الصين بالدول العربية قبل أكثر من 2000 عام، كما تتميز بكونها المنطقة ذاتية الحكم الوحيدة لقومية هوي ذات الاغلبية المسلمة على مستوى المقاطعات، ما يؤهلها لإجراء التبادل الثقافي مع الدول العربية.