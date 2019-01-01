استمرار انخفاض الصادرات والواردات الصينية في يونيو

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استمرت مؤشرات التجارة الخارجية الصينية في الانخفاض خلال يونيو نظرا لتأثر ثان أكبر اقتصاد في العالم بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

وانخفضت الصادرات بنسبة 3ر1 % على أساس سنوي إلى 9ر212 مليار دولار، بحسب بيانات أصدرتها هيئة الجمارك اليوم الجمعة. بينما سجلت الواردات هبوطا بنسبة 3ر7 % الشهر الماضي لتصل إلى 9ر161 مليار دولار.

وفاق ارتفاع نسبة الصادرات توقعات المحللين، فيما انخفضت الواردات بصورة مفاجئة أكثر مما أشارت التوقعات.

وكان يونيو أول شهر كامل يشهد تطبيق الرسوم الأمريكية على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية بزيادة من 10 إلى 25 %.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينج أعلنا عن هدنة بعد استمرار الحرب التجارية بين بلديهما عاما. وبموجب الاتفاق يفترض أن توقف أمريكا فرض رسوم على سلع صينية أخرى قيمتها 325 مليار دولار وكذلك رفع بعض القيود المفروضة على شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.

وأظهرت الصادرات الصينية في الستة أشهر الأولى من العام نموا ضئيلا بلغت نسبته 1ر0 % بينما انخفضت الواردات بنسبة 3ر4 %.