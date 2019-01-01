الهجرة: المصريون بالخارج مسؤولية الوزارة الأولى والتواصل معهم هو أول تكليف لها

قالت وزارة الهجرة، إن المصريين بالخارج هم مسؤولية الوزارة الأولى والتواصل معهم هو أول تكليف لها.

واستعرضت الوزارة خلال كلمتها بمؤتر الكيانات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، جهود الوزارة التي ستتم عامها الرابع في سبتمبر المقبل، حيث تم تنظيم مؤتمرات مصر تستطيع للخبراء والعلماء المصريين في الخارج في مجالات عدة و١٥برنامجًا للجيل الثاني والثالث، وتم تنظيم منتدى "أجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" للتواصل مع أبنائنا بالخارج.

وأكدت تواصلها الدائم مع أبناء مصر حول العالم واستمرار تلقيها كافة الاستفسارات والشكاوى، مضيفة أنه سيكون هناك تواصل أيضًا عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس" وهذا شكل جديد من التواصل، مشيرةً إلى أنه لا يمكن إنكار وطنية المصريين بالخارج خلال كافة الفعاليات والاستحقاقات الوطنية التي أجريت.

وأوضحت، أنه تم تنظيم المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج للتعرف عليهم والاستماع لهم سواء لمشاكلهم أو آرائهم، وإقامة حلقة وصل بينهم وبين مؤسسات الدولة المصرية، قائلة إن "الكيانات المصرية في الخارج هي القوى الناعمة للدولة حول العالم".

ولفتت إلى أنها حرصت على أن يستهل المؤتمر فعالياته بفيلم "الممر"، حيث إن قصة الفيلم تروي قصة كتيبة في الجيش جنودها ينتمون لشرائح مختلفة، لذلك فالكيانات المصرية هم كتيبة مصر في الخارج التي تدافع عنها.

وتابعت أن قوة المصريين بالخارج تكمن في دحض كل الشائعات وتصحيح الصور المغلوطة عن الدولة المصرية.

وأشارت الوزارة إلى أنه أيضًا سيكون هناك ترويج لمنتجات البنوك المصرية خلال جلسات مؤتمر الكيانات، وعقب انتهاء أعمال المؤتمر، فإنه سيكون هناك زيارة لقناة السويس لرؤية ما تم فيها من إنجازات عظيمة.