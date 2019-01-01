إصابة طفل فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعه لمسيرة سلمية بالضفة

أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي في الرأس، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن الطفل عبد الرحمن ياسر شتيوي 10 سنوات، أصيب بالرصاص الحي في الرأس، في مسيرة كفر قدوم، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

في سياق آخر، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسير المقدسي وسيم الجلاد (41 عاما)، بشرط الإبعاد عن القدس حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح نادي الأسير أن محكمة الاحتلال أفرجت عن الجلاد أمس، وأعيد اعتقاله لحظة تحرره من سجن النقب بعد قضائه 15 عاما في الأسر، ونقلته إلى مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" حتى أفرج عنه اليوم، مقابل الإبعاد عن مدينة القدس حتى نهاية الشهر الجاري، ومنعه من رفع الرايات والأعلام الفلسطينية أو المشاركة في الحفلات والنشاطات.