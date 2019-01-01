10 طائرات لنقل الجماهير الجزائرية إلى مصر قبل مواجهة نيجيريا

قررت السلطات الجزائرية تخصيص طائرات لنقل الجماهير الجزائرية إلى القاهرة لمساندة منتخب محاربي الصحراء خلال مواجهة الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تجمع الخضر بمنتخب نيجيريا مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة.

ووفقًا لصحيفة «النهار» الجزائرية، فإن السلطات الجزائرية خصصت 10 طائرات للجماهير، وذلك بدءً من غدٍ السبت، للتواجد خلال مواجهة نيجيريا والمقرر لها التاسعة مساء الأحد.

وكانت الجزائر قد تأهلت لهذا الدور بعد التفوق على منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح وبنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما تأهلت نيجيريا بعد الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1.