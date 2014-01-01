ألمانيا وفرنسا يتوسطان مجددا لحل الأزمة الأوكرانية

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بدأت كل من ألمانيا وفرنسا جولة وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا من أجل تحريك المحادثات السلمية لتسوية النزاع بين الطرفين حول منطقة شرق أوكرانيا.

وقد التقى في باريس اليوم الجمعة مستشارون في السياسة الخارجية لرؤساء دول وحكومات الدول الأربع المعنية بهذه المحادثات.

قال الجانب الألماني عقب اللقاء إنه تناول التطورات الإيجابية الأخيرة في شرق أوكرانيا وبنى عليها.

وأضاف أن ما تم هو عدة خطوات لتطبيق اتفاقية السلام التي وقعت في مينسك عاصمة بيلاروس ، بداية من بند

وقف إطلاق النار.

ويقاتل الانفصاليون في شرق أوكرانيا والذين يحظون بالدعم الروسي - ضد قوات الحكومة الأوكرانية منذ خمس سنوات.

وتسعى كل من ألمانيا وفرنسا منذ 2014 إلى التوسط بين موسكو وكييف لتسوية هذا النزاع.