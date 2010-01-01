ارتفاع حالات الزهري في أوروبا نتيجة السلوك الجنسي الخطر

قالت وكالة أوروبية للرعاية الصحية اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة بمرض الزهري في أوروبا قد وصل إلى مستوى جديد، الأمر الذي يعزى إلى زيادة السلوك الجنسي الخطر.

وفي عام 2017، تم الإبلاغ عن حوالي 33 ألف و100 حالة، حسبما ذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومقره ستوكهولم، مستشهدا بأحدث بياناته التي جمعها من 28 دولة أوروبية.

وذكر المركز الأوروبي أن هذا يمثل زيادة بنسبة 70 % في الحالات المبلغ عنها في 2010. وأصابت معظم الحالات الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال ويعيشون في المناطق الحضرية.

وتزيد حالات الإصابة بالزهري المُبلغ عنها لدى الرجال أكثر بمقدار تسعة أضعاف عنها في النساء وبلغت ذروتها بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاما، وفقا للمركز.

والزهري هو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وتسببها بكتيريا. وإذا تم تركه دون علاج، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية حادة.

ومن بين العوامل التي أسهمت في ارتفاع معدل العدوى بالزهري في أوروبا وأنحاء أخرى من العالم "ممارسة الأشخاص الجنس بدون واقيات ذكرية وتعدد الشركاء الجنسيين إلى جانب تراجع الخوف من الإصابة لفيروس الإيدز.

وتعد النسبة المتزايدة في أوروبا ثابتة منذ 2010.