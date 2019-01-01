عاشور: ارتباط رمضان صبحي بناد آخر في مصر؟ ابن الأهلي لا يفعلها إلا إذا كان شيطانيا

أشاد حسام عاشور لاعب وسط الأهلي بزميله في الفريق رمضان صبحي مستبعدا ارتباط الأخير بالتفاوض للانتقال إلى ناد آخر في مصر قبل تجديد استعارته من هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم.

وقال عاشور عبر قناة ناديه "رمضان صبحي ابن الأهلي، ومن ينتمي للنادي لا يفكر في الانتقال إلى ناد آخر في مصر، إلا إذا كان شيطانيا".

وأضاف "بالطبع رمضان إضافة قوية للفريق، وتجديد استعارته خطوة مهمة، وسيصنع الفارق كثيرا في الموسم الجديد".

وأشار قائد الأهلي "لقد أدى رمضان بشكل مميز في الموسم الماضي بعد انضمامه في يناير رغم ابتعاده فترة طويلة عن المشاركات الرسمية".

وأتم حسام عاشور "رمضان صبحي شخصيته ناضجة وقوية رغم صغر سنه، أتمنى له التوفيق ومساعدة الفريق على التتويج ببطولات الموسم الجديد".