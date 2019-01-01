عاشور: لا أفكر في الاعتزال «يتبقى لي 5 بطولات لأكون الأكثر تتويجا في العالم»

قال حسام عاشور لاعب وسط الأهلي إنه لا يفكر في موعد اعتزاله كرة القدم.

وأضاف عاشور عبر قناة ناديه "لا أفكر في الاعتزال بل طموحي يتجدد باستمرار، وقادر على العطاء واتدرب بكل جدية، البعض يتصور أنني بلغت ٣٦ عاما لأنني بدأت اللعب مع الفريق الأول منذ فترة طويلة حيث تم تصعيدي عندما بلغت ١٧ عاما، وحاليا لم أتجاوز ٣٣ عاما أي أن العمر ما زال أمامي".

وأشار "لقد فزت ب٣٤ بطولة مع الأهلي، وأتطلع لأكون الأكثر تتويجا في العالم، يتبقى لي ٥ ألقاب للوصول لهذا الإنجاز".

وأتم قائد فريق الأهلي "كما أسعى أيضا للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم لأنني اعتبرها من أهم البطولات على مدار التاريخ، وسترفع رصيدي إلى ١٢ بطولة دوري مع الأهلي".