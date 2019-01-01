استطلاع: أجهزة الفاكس غير معروفة تماما لدى كثير من الأطفال والمراهقين في ألمانيا

كشف استطلاع للرأي أن ثلاثة من بين كل عشرة مراهقين في ألمانيا لم يسمعوا مطلقا عن جهاز الفاكس.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات (بيتكوم)، أن 49% من الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عاما، لا يعرفون الجهاز الذي كان أحدث نقلة نوعية في الاتصالات المكتبية.

وفي المقابل، ذكر 15% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يعرفون شيئا عن جهاز التسجيل، الذي اختفى تماما تقريبا من الحياة اليومية الآن.

وقالت الخبيرة لدى "بيتكوم"، ماري آنه نيتان: "جهاز الفاكس يعرفه أغلب الأطفال والمراهقين من الأفلام... التكنولوجيات الرقمية حلت محل أجهزة إلكترونية استُخدمت على مدار سنوات طويلة في مكاتب العمل أو المنزل في غضون سنوات قليلة".

وتوقعت نيتان دخول أجهزة النداء الآلي "البيجر" وقرص تخزين البيانات "ميني ديسك" والقرص المرن طي النسيان تماما قريبا.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة تتراوح بين 75ر88% و56% من الأطفال والمراهقين في الفئة العمرية بين 10 و 18 عاما لا يعرفون شيئا عن هذه الأجهزة.

شمل الاستطلاع 915 طفلا ومراهقا تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عاما.