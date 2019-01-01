ترامب يعتزم لقاء كبرى شركات التكنولوجيا بعد هجومه على مواقع التواصل الاجتماعي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه سيستضيف اجتماعًا لمسؤولي شركات التكنولوجيا الكبرى في البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد هجومه على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما يتردد عن تحيزها ضد المحافظين.

وأعلن ترامب عن الاجتماع- الذي لا تزال تفاصيله غير واضحة- في لقاء قمة لوسائل التواصل الاجتماعي في واشنطن ، حضرها عدد من الناشطين المحافظين واليمينيين البارزين، حيث تعهد الرئيس باستكشاف خطوات تنظيمية "لحماية حرية التعبير".

ونفت وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" بشدة وجود أي تحيز سياسي من جانبها.

وقال ترامب: "يجب ألا تفرض شركات التكنولوجيا الكبرى أي رقابة على أصوات الشعب الأمريكي."