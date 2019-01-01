 دبلوماسي أمريكي يجتمع مع مسؤولين يابانيين لبحث قضية كوريا الشمالية - بوابة الشروق
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دبلوماسي أمريكي يجتمع مع مسؤولين يابانيين لبحث قضية كوريا الشمالية

طوكيو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 12 يوليه 2019 - 7:55 م | آخر تحديث : الجمعة 12 يوليه 2019 - 7:55 م

اجتمع ديفيد ستيلويل مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ مع مسؤولين يابانيين، اليوم الجمعة، لمناقشة قضية كوريا الشمالية والشؤون الإقليمية الرئيسية الأخرى.

ويقوم ستيلويل، بأول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه الحالي في 20 يونيو وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

والتقى ستيلويل بشكل منفصل بنائب وزير الخارجية الياباني تاكيو أكيبا، وكازوهيرو سوزوكي الذي يرأس مكتب شؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية وكينجي كاناسوجي، رئيس مكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا (المحيطات).

واتفقوا في المحادثات على تكثيف التعاون من أجل إقامة منطقة حرة ومفتوحة في المحيط الهادئ-الهندي، وكذلك العمل معا من أجل إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.

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