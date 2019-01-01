مصرع شاب غرقا بأحد شواطئ بورسعيد

تمكن الأهالي من انتشال شاب، كان يحاول النجاة من الغرق في مياه البحر، خلف مول ستايل اسكوير بشاطئ بورسعيد.

وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى آل سليمان، وهو فى حالة اختناق، حيث تعرض إلى إسفيكسيا الغرق.

وحاول الأطباء إجراء الإنعاش القلبي الرئوي والتنفس الصناعي للشاب، لكنه فقد حياته وتوفى أثناء تقديم الإسعافات الأولية.

ونقلت جثة الشاب بسيارة إسعاف من قسم الاستقبال بمستشفى آل سليمان، إلى مشرحة مستشفى الحميات للتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن، وقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي المناخ بمحافظة بورسعيد.