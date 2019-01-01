القصبي: الكيانات المصرية بالخارج تعمل على مقاومة الشائعات الكاذبة ضد مصر

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، على دور الكيانات المصرية بالخارج مضيفا انها تسهم في تصحيح الصورة الذهنية وتقاوم الشائعات الكاذبة ضد مصر والمصريين.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، اليوم، أن وزارة الهجرة تستكمل ملايين له في العام السابق للالتقاء بالكيانات المصرية بهدف تعزيز الثقة والاستفادة من خبراتهم والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، موجها رسالة للكيانات بالتعاون في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.

ونوه بأن المؤتمر سيناقش ١٠ جلسات، التنسيق والتنظيم والتعاون بين ابناء الوطن وتوطين العلاقة بين الدولة والجاليات بجانب دور السفارات المهم، مؤكدا على دور وزارة الهجرة ودورها المهم الذي ينعكس على وضع المصريين بالخارج.

وتابع اننا نعتز ونفخر بالجاليات المصري، وان الدستور المصري بعد تعديله حافظ على حقوق المصريين بالخارج، وهذا يضعنا امام ترشيح العناصر المناسبة لتمثيل حقيقي للمصريين بالخارج، مؤكدا على أهمية استمرار هذه الفعاعليات، مطالبا المصريين بالخارج التمسك بوطنهم والحفاظ على قيمهم