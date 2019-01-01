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ذكرت شركة يابانية اليوم الجمعة أن مبلغا يقدر بحوالي 5ر3 مليار ين (32 مليون دولار) في صورة عملات رقمية اختفى من بورصة يابانية بسبب عملية قرصنة.

واعتذرت شركة "ريميكس بوينت" اليابانية لتداول العملات الرقمية، التي تدير بورصة "بيتبوينت" اليابانية عن تلك المشكلة للعملاء، قائلة إن الشركة خسرت 5ر2 مليار ين من حسابات العملاء ومليار ين من حساب الإيداع لديها.

وتتعامل بورصة "بيتبوينت" اليابانية مع خمسة أنواع من العملات الافتراضية وهي "بتكوين" و"بتكوين كاش" و"الايثريوم" و"ليتكوين" و"ريبل".

وأوقفت الشركة جميع المعاملات والخدمات بعد أن رصدت دخولا غير مرخص للنظام مساء أمس الخميس.

وفي يناير 2018، تم اختراق بورصة كوينشيك، وهي بورصة أخرى لتداول العملات الرقمية للإستيلاء على 58 مليار ين.