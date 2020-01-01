السيسي يتفقد مركز خدمات الأسرة والطفولة بمنطقة الأسمرات 3

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، مركز خدمات الأسرة والطفولة بمنطقة الأسمرات 3، مقترحًا إضافة مجموعة من الصناعات الأخرى كالسجاد اليدوي.

وتوجه «السيسي»، خلال الجولة التفقدية، بحديثه للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إذا كانت تريد أماكن إضافية؛ لأن العدد قليل، لترد الوزيرة أنها ستقدم دراسة للتوسع بشكل أكبر.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية، بجانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.