رصدت سلطات مخيم منايوا في الكاميرون، ظهور العديد من حالات اضطراب ما بعد الصدمة والهذيان بين اللاجئين النازحين، إبان هجوم بوكو حرام على قرى بشمال شرق نيجيريا.

واستعرضت صحيفة "الجارديان" البريطانية، قصص بعض النازحين المصابين بأمراض نفسية جراء تجاربهم.

وذكرت "الجارديان" أن المرضى في المخيم المكتظ يحضرون جلسات العلاج النفسي الجماعي، ويتبعون العلاج بأوراد من القرآن الكريم على يد شيوخ في المخيم.

وتقول إحدي السيدات، إن ابنتها وتسمى "باهاجا"، 19 عاما، ظهرت عليها أعراض الهلوسة بعد فرارها مع الأسرة من الهجوم، مضيفة أن باهاجا تفضل الاستيقاظ وحدها ليلا والاستغراق في البكاء.

وتضيف سيدة أخرى، أن شقيقها يسمى "علي" بدأ في تعاطي المخدرات بعد نزوحه في أعقاب الهجوم، ولم يصبح شخصا طبيعيا بعدها.

وتقول مارتا، إنها تعرضت للضرب بمنجل على يد مسلحي بوكو حرام أمام ابنها، الذي أصبح قليل الكلام وغير واعٍ بما يدور حوله.

وتوضح فاطمة، التي كان زوجها يعمل إمام مسجد وقتل أمام عينيها، أنها تحلم كل ليلة بمقاتلي بوكو حرام يحاصرونها ليقتلوها.

وتقول جاماي، إنها فرت من إحدى الهجمات التي راح ضحيتها جميع جيرانها، وفي الطريق توفى أحد أبنائها جوعا، ومنذ حينها وهي تحلم ليلا بأنها تبحث عن طعام لإنقاذ ابنها.

ويقول أندراس، إنه أمضى أشهر بالمشفى قبل النزوح بعد هجوم أصابه بتشوه في وجهه، ولكن عدم وجود عمل ولا وسائل للتسلية في المخيم جعلته يواجه ذكريات ما وقع كل يوم.