مؤسسة النقد السعودي: قطاع التأمين نما 8 % عام 2019

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم الأحد أن قطاع التأمين في المملكة نما العام الماضي بنسبة 8 % ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 89ر37% مليار ريال.(الدولار يساوي 75ر3ريال)

وقالت المؤسسة في التقرير السنوي لها اليوم الأحد إن قطاع التأمين شهد نمواً بقرابة 8 % في عام 2019 ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 89ر37% مليار ريال.، وهو ما يشكّل أول ارتفاع خلال ثلاث السنوات الماضية .

كما أظهر التقرير؛ ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ليصل إلى 28ر1في المئة مقارنة بـ 20ر1في المئة في عام 2018، وزيادة كثافة التأمين بنسبة 7ر5في المئة من عام 2018 لتصل إلى 107ر1ريال .

وبيّن التقرير؛ أن صافي الربح (بعد الزكاة والضريبة) لقطاع التأمين ارتفع أكثر من ضعفين في عام 2019 مقارنة بالعام السابق عليه ، مما أدى إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين.

كما أشار التقرير؛ إلى ارتفاع نسبة التوطين(احلال السعوديين محل الاجانب) في شركات التأمين، حيث بلغت 74 % في عام 2019 مقارنة بـ 72 % في عام 2018.