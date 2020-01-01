ضبط 217 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا شنت حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الأسبوع الماضي؛ أسفرت عن ضبط 217 مخالفة تموينية متنوعة؛ وذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة .

من جانبه أوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين، أن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 129 محضرا لمخالفات عدم إعلان أسعار، و20 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، 16 مخالفة عدم الالتزام بالتعليمات ، 12 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية ، 8 مخالفات عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 8 مخالفات بيع بأعلى من السعر ، 7 مخالفات عدم الاحتفاظ بفواتير ، 5 مخالفات تصرف في دقيق مخابز، 3 مخالفات نقص وزن ، 3 مخالفات عدم إعطاء بون للمواطن ، 2 مخالفة عدم مزاولة نشاط ، 2 مخالفة مخابز مغلقة ، مخالفة واحدة إدارة منشأة بدون ترخيص ، مخالفة واحدة امتناع عن البيع.



