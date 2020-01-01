ألمانيا: نجاح ثلثي قضايا الطعون على التقييمات الضريبية في 2019

أظهرت إحصائية أن دافعي الضرائب في ألمانيا حظوا بفرص جيدة في طعونهم على التقييمات الضريبية للمكاتب المالية في العام الماضي.

وكشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، والتي اطلعت عليها صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، عن نجاح نحو ثلثي قضايا الطعون على التقييمات الضريبية التي تم رفعها في العام الماضي.

وأوضحت الأرقام أن إجمالي عدد هذه القضايا وصل إلى 45ر3 مليون قضية، تم الفصل في 18ر3 مليون قضية، وقد نجح مقدمو الطعون في 09ر2 مليون قضية.

يذكر أن قضايا الطعون لا تساعد فقط في تصحيح أخطاء المكاتب المالية بل يمكن لدافعي الضرائب أيضا أن يصححوا الأخطاء الخاصة بهم وتقديم المستندات لاحقا.

وفي حال تقدير الالتزام الضريبي، يمكن للشخص المعني الذي لم يقدم الإقرار الضريبي الملزم، أن يتقدم عن طريق الطعن بإقراره الضريبي في وقت لاحق، ويتيح القانون مهلة شهر للطعن على التقييم الضرييبي.