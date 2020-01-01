فيروس كورونا يخيم على الانتخابات الإقليمية الإسبانية

تجرى الانتخابات الإقليمية في شمال إسبانيا، اليوم الأحد، ويلقي وباء فيروس كورونا العالمي بظلاله عليها، حيث تشهد مراكز الإقتراع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات وعدم وضع ستائر على المقصورات.

غير أن هناك مخاوف واسعة النطاق من أن نسبة الإقبال في الانتخابات بإقليمي الباسك وجاليسيا ستكون ضئيلة بسبب المخاوف من فيروس كورونا، الذي أضر بإسبانيا بشدة.

ويحق لنحو أربعة ملايين شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الإقليمية، التي من غير المحتمل أن تشهد اضطرابات كبيرة بعد حملة انتخابية ألقى الفيروس بظلاله عليها.

وشهدت الانتخابات بعض الخلاف، بعد استبعاد حوالي 500 شخص مصاب بفيروس كورونا من كشوف الانتخابات المحلية من قبل السلطات، حيث يصف خبراء الخطوة بأنها غير دستورية.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في الخامس من أبريل الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الوباء، ومن المتوقع صدور نتائج موثوق بها بحلول مساء اليوم الأحد.