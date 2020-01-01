كواليس تصوير تشارليز ثيرون لفيلم The Old Guard في المغرب



كشفت منصة نتفليكس عن صور من كواليس تصوير فيلم "The Old Guard" بطولة تشارليز ثيرون، في مدينة مراكش بالمغرب، والذي استغرق ما يزيد عن أسبوعين، وشارك فيه مجموعة كبيرة من أطقم العمل المحلية كجزء من فريق عمل الفيلم أثناء التصوير في المغرب.

وتظهر في فيلم The Old Guard مدينة مراكش التي يزورها أبطال الفيلم، كما تم أيضاً تصوير المشاهد الخاصة بأفغانستان وأفريقيا في مناطق متنوعة بالمغرب، حيث تم التصوير في العديد من المعالم البارزة من بينها فندق الفن في مراكش، ساحة جامع الفنا، مدينة تامنصورت، صحراء أجافي، وعدد من القرى مثل؛ بوخريص، حربيل، مركز قطارة، دوار تازولت، وإحدى القرى في منطقة Kik plateau في سفح جبال الأطلس (والتي تم تصوير مشاهد أفغانستان فيها).

وأعلنت "نتفليكس" أنها قامت بالاستعانة بمصممين من الوطن العربي لتصميم نسخة محلية من البوستر الخاص بالفيلم تعكس قصة الفيلم وتواجد أبطال الفيلم في مراكش، حيث قام الفنان أحمد رأفت بإعادة تصميم البوستر بالتعاون مع فريق الفيلم ليعكس الأسواق الشعبية في مراكش ومنارة جامع الفنا.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندي (تشارليز ثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم. ولكن حين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندي ونايل (كيكي لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التي يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.

فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة الناجحة التي قام بتأليفها جريج روكا، وهو إخراج جينا برينس بايثوود مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS، وهو فيلم ملئ بالإثارة والتشويق إلى جانب تقديمه قصة متماسكة وعالم فريد وجذاب يظهر لنا أن الحياة الأبدية أصعب مما تبدو عليه.