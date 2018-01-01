محكمة في سول ترفض أمرا قضائيا ضد إقامة جنازة عمدة المدينة

رفضت المحكمة الإدارية في سول أمرا قضائيا سعى إلى منع العاصمة الكورية الجنوبية من إقامة جنازة عامة لعمدتها وسط انقسامات سياسية بشأن إقامة مراسم لحداد رسمى على وفاته.

وتم العثور على عمدة سول بارك وون-سون ميتا، نتيجة لعملية انتحار على ما يبدو يوم الجمعة. وقررت حكومة المدينة إقامة مراسم جنائزية ممتدة بشكل غير معتاد على مدى خمسة أيام لبارك، إلا أن العضو المحافظ السابق في البرلمان كانج يونج سوك ادعى عدم وجود أساس قانوني لإقامة مراسم تأبين وحصل على أمر قضائي تمهيدي ضدها، حسبما أفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء اليوم الأحد .

وكان عمدة سول المفقود بارك، الذي تم العثور عليه ميتا بعد تنفيذ عملية بحث ضخمة، مرشحا محتملا للحزب الديمقراطي الحاكم لانتخابات 2022 الرئاسية، لكن سرعان ما تم تسييس وفاته بسبب شكوى من التحرش الجنسي قدمت ضده يوم الأربعاء.

وكانت زميلة سابقة لبارك قد تقدمت بشكوى تحرش جنسي ضده في الآونة الأخيرة، حيث استجوبتها الشرطة يوم الأربعاء، وفقا لتقارير.

وقد أعيد انتخاب بارك مرتين عمدة للمدينة، بعدما فاز في انتخابات البلدية للمرة الأولى في عام 2011، كمرشح مستقل، وبعد ذلك انضم إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي الاشتراكي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

واشتغل بارك في السابق محاميا في مجال حقوق الإنسان، وكان ناشطا في منظمة لحقوق الإنسان لسنوات.