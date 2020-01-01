 مدبولي: المواطن لم يشعر بنقص السلع خلال أزمة كورونا لأن المصانع لم تتوقف - بوابة الشروق
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مدبولي: المواطن لم يشعر بنقص السلع خلال أزمة كورونا لأن المصانع لم تتوقف

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
هديل هلال
نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 10:47 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 10:47 ص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ضخت أكثر من 10 مليارات جنيه لقطاع الصحة، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، لافتًا إلى تقديم مجموعة من التحفيزات للطاقم الطبي.

وأضاف «مدبولي»، خلال افتتاح السيسي عدد من المشروعات، صباح الأحد، أنه «تم النظر للأطقم الطبية، وكيفية دعم الأفراد في مواجهة الفيروس، إضافة إلى زيادة بدل المهن الطبية، وتعيين عدد كبير من الأطباء في المعاهد والمستشفيات».

ولفت إلى أن «المواطن لم يشعر بنقص السلع التموينية لأن المصانع لم تتوقف»، مشيرًا إلى ضخ أجور بقيمة 34 مليار لزيادة دخل الموظفين.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.

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