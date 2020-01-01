محافظ بني سويف: إزالة 2300 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه تمت إزالة 2300 حالة تعد بواقع 1880حالة تعد على الأراضي الزراعية، و420 حالة على أراضي أملاك الدولة، بينما تم ضبط وإزالة 311 مخالفة بناء، على مستوى مراكز ومدن المحافظة منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 25 مارس الماضي بحظر انتقال وتحرك المواطنين وغلق المحال العامة، لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وحتى أمس السبت 11 يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي يعرضه اللواءهشام شادي السكرتير العام، بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازي في أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد"، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة.