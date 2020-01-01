الشرطة الإندونيسية تحبط محاولة لتهريب 36 من السلاحف البحرية المهددة بالإنقراض

ذكرت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأحد، أن السلطات احتجزت سبعة أشخاص، بسبب ما يزعم عن محاولتهم تهريب 36 من السلاحف البحرية الخضراء المهددة بالإنقراض.

وألقت الشرطة في بالي القبض على مهربين في المياه قبالة جزيرة سيرانجان، الصغيرة على الساحل الجنوبي الشرقي من الجزيرة المعروفة بالحفاظ على سلاحفها.

وكان الأشخاص السبعة ينقلون السلاحف البحرية الخضراء- وهي واحدة من أكبر أنواع السلاحف في العالم- على متن زورق سباق، عندما تم اعتراضهم، طبقا لما ذكره رئيس الشرطة المائية والجوية في بالي، توني اريادي افندي.

وأضاف افندي "كانوا سيسلمون السلاحف الخضراء إلى شخص ما في منطقة سيرانجان".

ونقلت الشرطة السلاحف إلى الهيئة المحلية للحفاظ على الطبيعة، لإبقائها كدليل، بينما تحقق في القضية وتقاضي المهربين قبل أن تعيد السلاحف إلى البرية.

وتزن السلحفاة الخضراء 132 كيلوجراما وطولها حوالي ما بين 80 و150 سنتيمترا.