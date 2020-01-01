تكثف مباحث الإسكندرية، جهودها لضبط شاب، قتل والده، وأصاب عمه، مساء اليوم السبت، بطعنه نافذة أدوت بحياة الأول، قبل وصوله إلى المستشفى، أثناء تواجدهما بمحل سكنهما، الكائن في شارع راغب، منطقة كرموز، غربي الإسكندرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، وغرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد استغاثة الأهالي من قيام شاب بقتل والده، وأصاب عمه، ولاذا بالفرار.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ، تم نقل المجني عليه إلى مستشفى لانقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخير قبل وصوله.

وذكر شهود عيان للشرطة، أن الشاب كان يُعالج في إحدى المصحات النفسية، وعندما قام بطعن والده، حاول عمه الدفاع عنه، فتلقى إصابة "جرح" في يديه، وفر هاربًا، قبل قدوم الشرطة.

وفقا لمصدر أمني، فقد تم، تحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.