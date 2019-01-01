 البحرين: تمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطنينا وأمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرين: تمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطنينا وأمريكا

المنامة - أ ش أ:
نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 10:18 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 10:18 ص

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، اليوم الأحد، عن التوصل إلى اتفاق بين كل من حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطني البلدين من 5 إلى 10 سنوات، وإن هذا الاتفاق سيتم تطبيقه في وقت لاحق.

 

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بأنه من شأن هذا الاتفاق تسهيل التواصل بين مواطني البلدين وخدمة الأهداف والمصالح المشتركة، كما يعكس مدى قوة الشراكة التاريخية والتعاون المتبادل بين البحرين وأمريكا ومساعيهما المتواصلة لتوطيد العلاقات في مختلف المجالات "الأكاديمية، والصناعية، والرعاية الصحية، والتجارية، والاجتماعية" وغيرها.


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