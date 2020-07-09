تنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارة سيدات الشلاتين

نظمت الوحدة المحلية بمدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، دورة تدريبية للسيدات العاملات بالوحدة تحت عنوان رفع كفاءة وتنمية مهارات المرأة، وذلك على مدار ٣ أيام.

وقال اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين، إن الدورة تشمل طرق تنمية المهارات والتواصل مع السيدات ومعرفة المشاكل التي تواجه المرأة في ظل التحديات الحالية، وذلك من منطلق تأهيل كوادر بشرية منتجة ومهمة للمجتمع وهذا ما تخطط له الدولة بناء الانسان المصري والاستثمار في العنصر البشري.

‎وأكد شعبان أهمية هذه الدورة التدريبية التي تتماشي مع الأهداف الاستراتيجية التنمية المستدامة.