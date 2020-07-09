تنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارة سيدات الشلاتين

نظمت الوحدة المحلية بمدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، دورة تدريبية للسيدات العاملات بالوحدة تحت عنوان رفع كفاءة وتنمية مهارات المرأة، وذلك على مدار ٣ أيام.
وقال اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين، إن الدورة تشمل طرق تنمية المهارات والتواصل مع السيدات ومعرفة المشاكل التي تواجه المرأة في ظل التحديات الحالية، وذلك من منطلق تأهيل كوادر بشرية منتجة ومهمة للمجتمع وهذا ما تخطط له الدولة بناء الانسان المصري والاستثمار في العنصر البشري.
وأكد شعبان أهمية هذه الدورة التدريبية التي تتماشي مع الأهداف الاستراتيجية التنمية المستدامة.