وزير الإسكان: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة بنهاية العام

قال الدكتور محمد الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المحافظات الخالية من المناطق غير الآمنة 13 محافظة الآن، مشيرًا إلى الإعلان عن الجمهورية خالية من المناطق غير الآمنة بنهاية العام الجاري.

وأضاف «الجزار» خلال افتتاح الرئيس عدد من المشروعات القومية، اليوم الأحد، أن «وجود الانضباط في العمران هام جدًا»، لافتًا إلى أن «القاهرة تستحوذ على الحجم الأكبر من المناطق غير المخططة».

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الأسواق العشوائية، مضيفًا: «لا نريدها أن تنمو وتكبر، ونعمل على تحجيمها ونتعامل معها ووضع الاشتراطات البنائية التي تمنع ظهور هذه المناطق».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية، بجانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.