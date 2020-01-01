السيسي يفتتح 11 مشروعا للإسكان الاجتماعي والمتوسط عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد عددا من المشروعات القومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم افتتاح 7 مشروعات للاسكان المتوسط، و4 مشروعات للإسكان الاجتماعي.

وشملت مشروعات الإسكان المتوسط التي تم افتتاحها (اسكان دار مصر بمدينة المنيا الجديدة، إسكان دار مصر بمدينة الشروق، إسكان دار مصر بمدينة 6 أكتوبر، إسكان دار مصر بالشيخ زايد، اسكان دار مصر ببرج العرب، إسكان دار مصر بمدينة السادات، إسكان دار مصر بمدينة العبور).

فيما شملت مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديدة التي تم افتتاحها ( مدينة بدر ، حدائق اكتوبر، مدينة العبور، مدينة جمصة).

ووجه الرئيس السيسي عقب الانتهاء من الافتتاحات الشكر لكل الوزراء على الجهد المبذول في تلك المشروعات، مطالبا مراجعة مواقف السيارات ذات المساحة الكبيرة في محافظتي القاهرة والإسكندرية واستبدالها بجراجات من دور أو اثنين.

وأوصى الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالاهتمام بمدينة سانت كاترين الجديدة، مؤكدا أنها مدينة تاريخية ذات قيمة كبيرة في نفوس المصريين، مطالبا بوضع تصور لتطويرها يليق بمكانتها".