 التحقيق مع شخص متهم تعذيب كلب ببلكونة منزله في الإسكندرية - بوابة الشروق
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التحقيق مع شخص متهم تعذيب كلب ببلكونة منزله في الإسكندرية

كتب - عصام عامر:
نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 10:56 م | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 10:56 م

باشرت نيابة ثانِ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأحد، التحقيق مع شخص؛ لاتهامه بالتعدي على "كلب" يمتلكه، داخل شرفة "بلكونه" منزلة، الكائن شرقي المحافظة، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ المنتزه، يفيد رصد الأمن لمقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ يتضمن قيام شخص بتعذيب "كلب" بشرفة مسكنه.

وبتحديد مرتكب الواقعة، واستدعائه، ومواجهته، أقر بصحتها، وبرر فعلته بأنه قام بضرب الكلب؛ بقصد تأديبه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.

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