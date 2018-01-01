محافظ بني سويف يوجه بتقديم التيسيرات لقبول ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس الدمج

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتقديم كافة التيسيرات اللازمة وتذليل أية معوقات قد تواجه التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الحالات البسيطة، أثناء تقدمهم للالتحاق بمدارس التعليم العام والخاص، موجها المعنين من التربية والتعليم وإدارة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لهذا الملف والعمل على توفير كافة التسهيلات المطلوبة للتيسير عليهم وعلى ذويهم من أولياء الأمور.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بقرار وزارة التربية والتعليم رقم 252 لسنة 2017 بشأن قبول التلاميذ ذوي الحالات البسيطة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مدارس الدمج لهؤلاء الطلاب والتحاقهم بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام سواء الحكومية أو الخاصة ومدارس التربية الخاصة والمدارس الرسمية للغات والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، على أن يكون لولي الأمر حرية اختيار إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة للتربية الخاصة، مع التزام المدارس المطبقة لنظام الدمج بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على مديري الإدارات والمراحل التعليمية ومديري المدارس التي يطبق فيها نظام الدمج بقبول الطلاب ذوي الحالات البسيطة لذوي الاحتياجات الخاصة، بكافة المراحل التعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أو الممتنعين عن قبول هؤلاء الطلاب، وذلك بالتنسيق مسؤولى التربية والتعليم وإدارة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة.

من جهته أعرب محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين، عن شكره وتقديره للمحافظ لدعمه المتواصل لقضايا ومطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى قرار المحافظ رقم 82 الصادر في فبراير 2020 بتشكيل لجنة برئاسة مدير خدمة المواطنين لبحث المشكلات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على حلها.

ولفت إلى أن تشكيل مثل تلك اللجنة هو خطوة نوعية تدعم المعاقين بالمحافظة، وتعد الأولى من نوعها، والتي تختص برصد وحصر المشكلات والتحديات التي تواجه أبناء بني سويف من ذوي الاحتياجات الخاصة بجانب وضع الحلول لها والإشراف على تنفيذها، وذلك ضمن الخطوات العملية التي تتخذها المحافظة في تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الحكومة لخطوات جادة على أرض الواقع.

وأشار سيد سعد، مدير شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام المحافظة "مقرر اللجنة"، إلى أنه قد صدر كتاب دوري في 2019 من وزارة التربية والتعليم لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، والذي تضمن اشتراطات دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن المادة 11 من القانون، تحظر حرمان أي من ذوي الاحتياجات الخاصة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والواردة بالقانون.