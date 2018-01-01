وزير بريطاني: لا ينبغي فرض ارتداء الكمامات في أسواق إنجلترا

قال وزير شؤون مكتب مجلس الوزراء في المملكة المتحدة، مايكل جوف، إنه لا ينبغي على الحكومة فرض ارتداء الكمامات بالأسواق في إنجلترا، مضيفا أنه من قبيل "حُسن التصرف والخصال الحميدة" أن يتم ارتدائها.

وأضاف جوف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه بينما تتم مطالبة المتسوقين في اسكتلندا بارتداء الكمامة في المتاجر بموجب القانون، فإنه أشار إلى تفضيله "الثقة في الحس والادراك السليم لدى الأشخاص" في إنجلترا، التي تشهد معدلات إصابة أعلى.

لكنه قال إنه من قبيل "الخصال الحميدة الأساسية والكياسة، التفكير في ارتداء قناع الوجه إذا كنت، على سبيل المثال ، في متجر".

وتدفع حكومة المملكة المتحدة باتجاه إعادة الأشخاص إلى العمل بينما تحاول إعادة إطلاق أنشطة الاقتصاد، وتنقل تركيزها إلى عمليات الإغلاق المحلية بدلا من الإغلاق الوطني، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .