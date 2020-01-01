 بوتين حول القمة النووية الخماسية: هناك تراكم للكثير من الأمور غير المحددة - بوابة الشروق
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بوتين حول القمة النووية الخماسية: هناك تراكم للكثير من الأمور غير المحددة

أ ش أ
نشر في: الأحد 12 يوليه 2020 - 3:35 م | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2020 - 3:35 م

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثاً عن فكرة عقد قمة للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بأن العديد من الأمور غير المحددة في الشؤون الدولية قد تراكمت والتي تتطلب اهتمام هذه الدول، وأن مثل هذا الاجتماع سيكون مطلوبا ومفيداً.
وقال بوتين، بشأن مبادرة لقاء قادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي - حسبما ذكرت وكالة أنباء /سيوتنيك/ الروسية - : " لقد تراكم الكثير من الأمور غير المحددة في الشؤون الدولية والتي تتطلب الاهتمام المستمر من قبل الدول الكبرى في العالم والقوى النووية الرسمية. لذلك، فإن هذا الاجتماع، في رأيي، هو في الوقت المناسب ومطلوب وسيكون مفيدا".

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