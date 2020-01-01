الإفراج عن أستاذ قانون معارض في الصين بعد احتجازه لأسبوع

سمحت السلطات الصينية بعودة شو زانجرون، وهو أستاذ قانون في بكين معروف بانتقاده للحزب الشيوعي الحاكم، بالعودة إلى منزله بعد احتجازه لأسبوع، حسبما أفادت مصادر مقربة منه.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شخصين قريبين من شو أنه تم الإفراج عن المنتقد الصريح للسياسات القاسية للحزب الشيوعي في عهد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأحد، بعد أسبوع من إلقاء الشرطة القبض عليه.

وكان البروفيسور زانجرون، الأستاذ بجامعة تسينج هوا في بكين، وهو أحد الأكاديميين الصينيين القلائل الميالين لانتقاد الحكومة الصينية علنا وبصراحة، قد ذكر في مقالتين هذا العام إن التأخير في الإعلانات الرسمية والمراوغة فاقم من تفشي فيروس كورونا الذي ظهر في الصين أولا في أواخر العام الماضي.

وكانت الشرطة قد اقتادت شو من منزله في شمال بكين يوم الاثنين الماضي، وقال أصدقاؤه إنه تم اتهامه باستغلال عاهرات أثناء السفر في جنوب غرب الصين، وهو اتهام أطلق عليه الأصدقاء أنه افتراء كيدي، وأثار الاعتقال انتقادات واسعة النطاق في الخارج، بما في ذلك من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عبر تويتر: "إننا نشعر بقلق عميق من احتجاز جمهورية الصين الشعبية للبروفيسور شو زانجرون لانتقاده القادة الصينيين وسط تشديد الضوابط الإيديولوجية على الجامعات في الصين".

وصرح شخصان قريبان من البروفيسور شو وعائلته إنه عاد إلى منزله صباح اليوم الأحد، وطلبا عدم ذكر اسميهما، مشيرين إلى الخوف من التعرض لاتهامات من جانب السلطات الصينية.