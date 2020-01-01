بابا الفاتيكان: أفكّر في «آيا صوفيا» وأشعر بحزن عميق

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأحد، عن حزنه العميق إزاء قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.



وأفادت إذاعة الفاتيكان، بأنه عقب صلاة التبشير الملائكي، وجه بابا الفاتيكان التحية للحشود في ساحة القديس بطرس، وقال إن يوم الأحد الثاني من يوليو يصادف "اليوم العالمي للبحر"، مشيرا إلى حزنه العميق لتحويل "كنيسة آيا صوفيا" في إسطنبول إلى مسجد.



وقال البابا: "أحيي جميع الذين يعملون في البحر ولاسيما أولئك البعيدين عن أحبائهم وبلدانهم ... والبحر يحملني بفكري إلى مكان بعيد، إلى إسطنبول. أفكر بـ(آيا صوفيا) وأشعر بألم كبير".



يُذكر أن اليوم العالمي للبحر هو مناسبة سنوية لتكريم البحارة ودورهم الحيوي.