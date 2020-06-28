فلسطين تسجل 349 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5763 في البلاد.

وأشارت «الصحة الفلسطينية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إلى تسجيل خمس وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 37.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 408 حالات تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 1237.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 560 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 12 مليون إصابة.