تسرب جديد للوقود في الشمال الروسي

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أعلنت شركة روسية اليوم الأحد، عن تسرب جديد لكمية كبيرة من وقود طائرات في منطقة قريبة من مدينة نوريلسك في أقصى شمال روسيا، بالقرب من المحيط المتجمد الشمالي.

وأفادت شركة التعدين الروسية "نورنيكل" اليوم بأن 5ر44 طنا من الوقود تسربت من أحد خطوط أنابيبها.

ووقع الحادث في موقع يبعد أكثر من مئة كيلومتر عن مدينة نوريلسك.

وذكرت الشركة أنه تم إغلاق خط الأنابيب واتخاذ تدابير لجمع الوقود المنسكب، مضيفة أن التسرب لا يشكل خطرا على الأفراد.

وقالت السلطات الروسية المعنية إنها فتحت تحقيقات في الحادث.وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة الفضائح البيئية في نوريلسك.

وكانت نورنيكل مسؤولة أيضا عن ضرر للبيئة المحلية في نهاية شهر مايو، عندما تسرب 21 ألف طن من النفط من محطة حرارية وكهربائية إلى المحيط.

كما اعترفت الشركة أيضا بالتخلص من آلاف اللترات من النفايات السامة شديدة السمية في الأنهار.

بالإضافة إلى ذلك، اشتعلت النيران في مستودع ضخم للنفايات الصناعية بالقرب من نوريلسك الشهر الماضي.