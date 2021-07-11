قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه بمجرد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار فتح الشواطئ، خصصت المحافظة شاطئين متلاصقين ومجانين في منطقة المندرة، موضحًا أنهما يقعا على مسافة 200 متر على البحر.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، أن دخول هذا الشاطئ بالبطاقة الشخصية فقط، مشيرًا إلى تجهيز الشاطئ بالشمسيات والكراسي، ولا يوجد بع باعة جائلين.

وذكر أن الشاطئ متاح من الساعة 8 صباحًا وحتى المغرب وهو توقيت إغلاق الشاطئ، مؤكدًا توافر الإجراءات الاحترازية بالشاطئ المجاني من مطهرات وبوابات التعقيم، فضلًا عن تخصيص مكان لذوي الهمم بالشاطئ ليتمكنوا من الدخول إلى البحر بالكراسي الخاصة بهم.

وأشار إلى استقبال الشاطئ المجاني لعدد كبير من المواطنين، لافتًا إلى تخصيص 7 شواطئ مملوكة للمحافظة برسم دخول 5 جنيهات فقط.

وأوضح أنه لأول مرة تم إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة لكل المواطنين الراغبين بالحجز بالشواطئ وخاصة المجاني، مضيفًا أن ذلك يساعد المواطنين على معرفة موعد دخولهم للشواطئ.

وأكد أنه يتم تحديد الطاقة الاستيعابية لكل الشواطئ، والتي تم زيادتها الأسبوع الماضي بعد قرار رئيس الوزراء بزيادتها من 50% إلى 70%، متابعًا: «حتى لو في زيادة خلال عيد الأضحى على الشواطئ فنحن ملتزمون بالأعداد ونحدد المواعيد لضمان عدم زيادة الأعداد».



