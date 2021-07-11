قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن عدد التخصصات في المهن المختلفة التي تتيحها المدارس التكنولوجية هي السبب في زيادة الإقبال عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، أن المدارس التكنولوجية تركز اهتمامها على تدريس طلابها التخصص الذين يفضلوه لإتاحة الفرصة له للإبداع، فضلًا عن إضافة جزء عملي بها.

وأوضح أن تلك المدارس تتيح التحاق طلابها بالجامعات التكنولوجية بجانب بديتهم لحياتهم العملية، ذاكرًا أن الشروط هي الحصول على الشهادة الإعدادية لعام 2021 والحد الأدنى للالتحاق بهذه المدارس هو 210 درجة، ترتفع إلى 250 في بعض التخصصات.

وأشار إلى خضوع المتقدمين لامتحانات قدرات، فضلًا عن أن بعض المدارس تشترط توافر موهبة معينة بطلابها، لافتًا إلى اكتمال منظومة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير العمالة الفنية.

