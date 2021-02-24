نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الاثنين: البترول توقع 4 عقود للبحث عن الذهب باستثمارات تتخطى 17 مليون دولار

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الاثنين 12 يوليو 2021، والتي جاء في مقدمتها:

• البترول توقع 4 عقود للبحث عن الذهب باستثمارات تتخطى 17 مليون دولار

• المالية تلزم الممولين بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد عند الإعلان عن السلع

• الحكومة تطرح رخصة معدلة لإنتاج السجائر.. 1 أغسطس

• إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

• مصر وإسبانيا تبحثان مجالات التعاون المشتركة والمشروعات المستقبلية

• اليوم.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة

• القومي للحوكمة يطلق مبادرة لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين

• تحويل 4.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

• 9 شركات تشارك بمعرض صنع في مصر في مدينة چوبا بالسودان

• المركزي يطرح سندات خزانة بـ13 مليار جنيه

• ارتفاع مؤشرات البورصة بنهاية التعاملات

• انخفاض النفط رغم شح الإمدادات المحتمل

وقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركتا سنتامين الأسترالية و«بي تو جولد» الكندية، 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى 15 قطاعاّ جديداّ، باستثمارات تتعدى 17 مليون دولار، وتضمنت العقود عقداً لشركة «بي تو جولد» الكندية، باستثمارات نحو 8 ملايين دولار للبحث فى 6 قطاعات، وتوقيع 3 عقود بالأحرف الأولى لشركة سنتامين الأسترالية باستثمارات 9.1 مليون دولار للبحث فى 19 قطاعاً.أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بوجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف، عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة كجزء أساسي وإلزامي، ضمن مكون الإعلان، حتى لا تقع ضمن حالات التهرب الضريبي، وتضمن القرار أنه يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أو الإعلان عن أى نشاط يُباشره يخضع الربح المتحقق منه للضريبة أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات.تطرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الرخصة المعدلة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، 1 أغسطس المقبل، بعدما أقرت تعديلات جديدة بكراسة الشروط، وذلك بعد شكوى عدد من الشركات من أن كراسة الشروط الأولى لا تحمل أى منافسة، بحسب إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات، الذي أضاف أن تعديلات المزايدة الجديدة تضمنت إلغاء شرط عدم إصدار رخص تصنيع أخرى لمدة 10 سنوات، مع التزام الدولة بعدم طرح أى رخص جديدة لصناعة كل أو جزء من المنتجات التبغية بقيمة وشروط مالية تقل عن الرخصة المطروحة، كما شملت التعديلات، خفض شرط الإنتاج إلى مليار سيجارة سنويا بالسوق المحلية بدلا من 15 مليارا.قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقا لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، وأوضح أنها شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرارًا بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة، تم التواصل معهم وإرسال عدة إيميلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات تم تحويلها للنيابة.بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع شياتا ميندز برتولو وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة، مجالات التعاون المشتركة بين البلدين والمشروعات الجارية، والشراكات المستقبلية، كما بحثت إمكانية تدشين آلية مبتكرة للتعاون الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدين، كما استعرضت مذكرة التفاهم للتعاون المالي بين البلدين، الموقعة في وقت سابق، والتي تبلغ قيمتها 300 مليون يورو، وتم مناقشة المشروعات المقرر تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية في العديد من القطاعات.تبدأ وزارة المالية، اليوم، صرف رواتب العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة، وذلك من اليوم وحتى بعد غد الأربعاء للعاملين بالهيئات والوزارات، على أن يتم استكمال صرف باقى المرتبات يومي 26 و27 يوليو، ويبدأ من الشهر الجارى زيادة رواتب نحو 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بنسبة 20%، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو 13%.طلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- المبادرة القومية "هي لمستقبل رقمي" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة Cisco العالمية، التي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المبادرة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية تواجد المرأة في المجالات المختلفة بما يتناسب مع كفاءاتها وقدراتها من خلال استراتيجية الدولة المتكاملة لتمكين المرأة فى إطار رؤية مصر 2030.أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ42 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 158 عاملا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، بمستحقات بلغت 267.145 الف دولار، بما يعادل 4.180 مليون جنيه ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.أكد أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك 9 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مشاركة في معرض "صنع في مصر"، الذي يقام في الفترة من 12 إلى 16 من الشهر الجاري بالعاصمة جوبا بجنوب السودان، لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة علاقات تجارية من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في صناعة الزيوت، والمواد الغذائية، وصناعة السكر، والمكرونة، والأغذية المحفوظة، والعصائر، والصلصة وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى.يطرح البنك المركزي، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، بلغت قيمة الطرح الأول 9.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لآجل 15 عاما.ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وزاد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10233.7 نقطة، كما صعد المؤشر EGX100 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3257.01 نقطة، كما وارتفع المؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2321.6 نقطة.تراجعت العقود الآجلة للنفط نتيجة مخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي، لترجح كفتها مقابل شح محتمل للإمدادات، عقب تعثر محادثات بين منتجين رئيسيين لزيادة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، وهبط خام برنت تسليم سبتمبر 35 سنتا، بما يعادل 0.5% إلى 75.20 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 74.23 دولار منخفضا 33 سنتا أو 0.4%.