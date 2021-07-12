التموين: أسعار اللحوم بشوادر الوزارة أقل بنسبة 20% عن السوق

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم توفير 39 شادرًا على مستوى الجمهورية استعدادًا لعيد الأضحى، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم تصل إلى 65 للكيلو المجمد، و37 للدواجن، و95 جنيهًا للضأن، و85 جنيهًا للكيلو السوداني.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن تلك الأسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%، موضحًا أن الوزارة لديها أكثر من 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية غير الشوادر والمراكز المتنقلة.



وذكر أن حجم الاستهلاك في السلع الغذائية خلال الشهر يصل إلى 50 مليار جنيه، يتضاعف ليصل إلى 90 مليار جنيه خلال شهر رمضان، مضيفًا أن الدولة تتدخل لزيادة المعروض خلال الفترات التي يترفع فيها استهلاك المواطنين.



وأشار إلى التطوير الكبير الذي طرأ على جودة المنتجات الغذائية، موضحًا أن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إنتاجية الاقتصاد.



وأوضح أن إجمالي قيمة المشتريات الإلكترونية من خلال البطاقات الائتمانية بلغ 5 مليارات دولار خلال الجائحة بعد أن كان يبلغ 3.6 مليار دولار، لافتًا إلى وضع خريطة لكل محافظة لتحديد نصيبها من المناطق اللوجيستية والمخازن والسلاسل التجارية ومنافذ بيع الجملة، وفقًا للقوةا لشرائية الخاصة بها ومعدلات الدخل.



