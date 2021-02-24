مصرع عاملة صعقا بالكهرباء أثناء العمل في الدقهلية

لقيت عاملة بمصنع حلويات مصرعها صعقا بالكهرباء، إثر صعقها بالتيار الكهربائي أثناء عملها بالمصنع في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.



وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام بوصول المدعوة "أماني محمود عبدالحكيم عبدالجيد"، 45 سنة، عاملة بمصنع حلويات، ومقيمة قرية كفر أبوناصر دائرة المركز، جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي.



وبانتقال الضباط وبالفحص وسؤال كلا من نجلها المدعو "حمدي السيد عبد المقصود الدسوقي"، 23 سنة، عامل، وخالها المدعو "المتولي أحمد البدوي ناصف"، 57 سنة، عامل، ويقيمان بذات القرية.



قرر أنه حال عمل المذكورة بمصنع الحلويات محل عملها الكائن ببندر دكرنس "مرخص" ملك المدعو "أحمد عبدالعظيم محمود البسيوني"، وشهرته "أحمد برية"، صعقها التيار الكهربائي أثناء عملها على إحدى الماكينات وتوفيت على إثر ذلك، وإتهما مالك المصنع بالإهمال مما تسبب في وفاتها ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفاة يفيد أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4305 / 2021 إدارى مركز دكرنس، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.