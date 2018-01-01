مانشيني عقب التتويج بـ يورو 2020: تلقينا هدفا مبكرا لكننا حققنا الفوز بجدارة

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أبدى روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم سعادة بالغة وأثنى على لاعبيه عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي مساء أمس الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن في المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وافتتح لوك شاو التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الثانية من المباراة ثم تعادل ليوناردو بونوتشي للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 67 واستمر التعادل 1 / 1 حتى نهاية الوقت الإضافي ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز إيطاليا 3 / 2 لتتوج باللقب.

وقال مانشيني عقب المباراة :"تلقينا هدفا مبكرا، لكننا قدمنا رد فعل وحققنا الفوز بجدارة."

وأضاف :"نحن سعداء، وأتطلع إلى احتفالات المواطنين في إيطاليا."

ونجح روبرتو مانشيني في تحقيق تحول هائل في المنتخب الإيطالي، بعد أن غاب الفريق عن نهائيات كأس العالم 2018 .

وكانت مباراة أمس هي الـ34 على التوالي التي لم يتلق فيها المنتخب الإيطالي أي هزيمة تحت قيادة مانشيني.

وحصد المنتخب الإيطالي لقب البطولة الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، وكان التتويج الأول عام 1968.