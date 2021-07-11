سماح أنور تكشف تفاصيل إنقاذ «قطة محبوسة»: رجال الإطفاء وصلوا في أقل من ثلاث دقائق

روت الفنانة سماح أنور، تفاصيل واقعة إنقاذها قطة بعد استغاثة وجهتها لرجال الحماية المدنية، قائلة إنها تربي أكثر من 20 قطة في منزلها، وتعرف لغتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، مساء الأحد، أنها سمعت صوت استغاثة قطة قادمة من الخارج، فشاهدت القطة في بلكونة من الطابق الثالث، فنزلت لإنقاذها لكنها فوجئت بأن الباب مغلق بإحكام.

وأشارت إلى أنها قررت التواصل مع رجال الإطفاء دون أن تبلغهم بهويتها، وأبلغتهم بالعنوان وكان الرد أنهم سيأتون في غضون خمس دقائق، موضحة أنها قررت الظهور في بث مباشر لظنها أن الأمر لن يكون على هذا القدر من الجدية.

وتابعت: «القطة دي من الشارع مش بتاعة أصحاب الشقة، والبلكونة والشبابيك مقفولين.. مش عارفة دخلت إزاي».

وأكدت أن رجال الإطفاء وصلوا في أقل من ثلاث دقائق، إلى جانب أن شرطة النجدة تواصلت معها لحين وصول رجال الإطفاء، مؤكدة أن تم إنقاذ القطة على الفور من قبل رجال الإطفاء الذين عرضوا حياتهم للخطر.

وأوضحت أنها طلبت الحصول على أسماء رجال الإطفاء الذين أنقذوا القطة لتوجيه الشكر لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم رفضوا وأكدوا أن هذا الأمر واجبهم.