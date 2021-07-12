قال وزير الطاقة والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، إن بلاده مستعدة دائما للانخراط مع الأطراف كافة للتفاوض وإبرام اتفاق عادل ومربح لجميع الأطراف بشأن سد النهضة.



وأضاف في تصريحات صحفية، إن القضايا المتنازع عليها حول سد النهضة لا تشكل تهديدًا أمنيًا، ولا يمكن حلها في مؤسسة عالمية كمجلس الأمن، بحسب ما نقلته العين الإماراتية.



وأشار الوزير الإثيوبي إلى أنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غواتيريش على مرحلة بناء سد النهضة والملء الثاني وعملية المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي، وأوضحنا موقفنا من القضايا الفنية والقانونية العالقة بشأن سد النهضة.



وتابع، أن حل أزمة سد النهضة يعتمد على التفاوض بحسن نية مع مراعاة مبدأ الحل الأفريقي للمشاكل الأفريقية.



ومن جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري ثقته في قدرة الاتحاد الأفريقي على قيادة مفاوضات سد النهضة وتقديم الحلول الوسطية للأزمة.



وتابع: لقد طالبنا الاتحاد الأوروبي بالعمل على إقناع إثيوبيا بالتحلي بالمرونة في ملف سد النهضة.